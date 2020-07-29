Грошову винагороду на передовій отримуватимуть більше військових – Кабмін

Уряд вніс зміни до постанови, що дозволить розширити коло військових, які за виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення отримуватимуть грошову винагороду.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 29 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами міністра оборони України Андрія Тарана, винагороду зможуть отримати рядові, начальницький склад та поліцейські, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони.

"Проєкт акту підготовлений за дорученням Президента України від 23 липня ц.р. з метою створення безпечних умов виконання бойових завдань та забезпечення збереження життя і здоров’я військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони під час проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях", - пояснив Таран.

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За його словами, військовослужбовці зможуть отримувати нарахування на грошову винагороду з 27 липня ц.р. Для цього у триденний термін будуть внесені зміни до п.1 постанови КМУ від 20 січня 2016 р. "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських".

За словами Тарана, ухвалення документа дасть можливість посилити соціальний захист особового складу, який виконує завдання в районі проведення бойових дій.

Протягом 3 днів пропонується опрацювати питання про збільшення видатків відповідним міністерствам та відомствам для реалізації цієї постанови. Крім того, Мінфін звернувся до Міноборони з проханням визначити обсяг видатків на ці потреби, а також конкретизувати розміри і порядок таких виплат.