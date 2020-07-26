Військові отримали майже два мільйони за 76 одиниць знищеної техніки окупантів

Військові отримали майже два мільйони за 76 одиниць знищеної техніки окупантів

Укрінформ
Українські військовослужбовці від початку 2019 року вже отримали близько 2 мільйонів гривень за 76 одиниць знищеної військової техніки російських окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

«За період 2019-20 років збройні формування Російської Федерації зазнали численних втрат у БПЛА, армійських вантажівках, гарматах, мінометах тощо. Лише з початку 2019-го станом на липень поточного року загальна сума виплаченої винагороди за знищення техніки склала майже 1,9 мільйона гривень», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Міноборони, за успішне виконання бойових завдань протягом 2019-20 років військовослужбовцям виплачено винагороду у сумі 6,3 млн грн, з них 2,5 млн грн - у 2020 році. За участь у бойових діях за цей же період - 34,1 мільйона гривень, - з них 12,9 млн у 2020 році.

Як повідомлялося, винагорода за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від особистого внеску.

Читайте також: Біля Водяного окупанти скинули ВОГ-17 із безпілотника

Винагорода за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання. Виплачується на військову частину.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-