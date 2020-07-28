Порушення "тиші" на Донбасі: Резніков анонсував позачергову ТКГ

Обстріли українських позицій, які були зафіксовані на Донбасі після оголошення режиму перемир’я з 00.00 27 липня за рішенням Тристоронньої контактної групи, є випадками порушення саме режиму тиші, відносно яких проводиться відповідне розслідування, але ще не означають порушення перемир’я як такого.

Про це під час вебінару «Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик?» заявив віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Захід був організований під егідою Місії України при ЄС та Світового конгресу українців, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогоднішній день багато критики щодо того, що вже було кілька випадків порушення цього режиму тиші з використанням стрілецької зброї. Йде обговорення, чи це порушення перемир’я, чи порушенням режиму тиші. Я переконаний, що це є порушенням режиму тиші, а не режиму перемир’я, тому що якраз комплекс додаткових заходів передбачає проведення відповідної перевірки, дослідження дій з боку порушників та інформування про це СММ ОБСЄ, яка, у свою чергу, має поінформувати Тристоронню контактну групу з приводу причини такого порушення, факту відновлення вогню», - зауважив Резніков.

Він повідомив, що сьогодні має відбутися позачергове засідання робочої групи з питань безпеки у складі ТКГ, учасники якого мають обговорити випадки обстрілів українських позицій, про які 27 липня повідомив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Резніков зауважив, що сьогодні зранку оперативні донесення засвідчили про відсутність вбитих або поранених серед українських захисників, що є обнадійливою ознакою оголошеного «режиму тиші». «Сьогодні ми отримали зведення, в якому написано: вбитих - 0, поранених – 0. Жодний український оборонець сьогодні не загинув і не отримав поранення», - сказав Резніков.

Він додав, що ці дані стосуються усього фронту на східному кордоні Україні, всіх 400 кілометрів лінії дотику, яка з’явилася після агресії Російської Федерації в 2014 році, почалася з окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та була поширена на частину території Донецької і Луганської областей. «Я хотів би заспокоїти критиків цього перемир’я, що нібито українська армія позбавлена права вести вогонь, це не так. Хочу нагадати всім норми міжнародного права. Стаття 51-а статуту ООН дає право будь-якій країні на самозахист і самооборону, чим Україна, по суті, й користується з початку військової агресії з боку Російської Федерації. Стаття 40 Гаазької конвенції 1957 року, яка регулює закони та звичаї ведення війни, чітко формулює, що в разі порушення перемир’я однією із сторін інша сторона має право на вихід з цього перемир’я», - сказав Резніков.

Він наголосив на тому, що Мінські угоди залишаються на сьогодні безальтернативним переговірним майданчиком, який дає надію на припинення цієї гібридної війни та перехід до проведення місцевих виборів, які мають стати фіналом політичного врегулювання. «Тому сьогодні ми будемо робити все, щоб «Мінськ» виконувався, але з розумінням, що головним завданням є безпечна реінтеграція тих територій і тих земель. Я підкреслюю і наголошую, що це має бути безпечна реінтеграція. Всі заходи і процеси, які будуть відбуватися, не повинні нести загрозу територіальній цілісності України, її суверенітету і її унітарному державному устрою», - наголосив віцепрем’єр-міністр України.

Він додав, що Мінські домовленості є безальтернативними ще й тому, що дають європейським партнерам, США, Канаді і Великій Британії підтримувати санкції проти Російської Федерації як країни-агресора. «Рішення щодо продовження санкційного впливу на Російську Федерацію буде прийнято восени. Ми очікуємо, що наші партнери, цивілізовані країни, підтримують Україну і залишаться на цьому шляху. Тому що саме Російська Федерація є стороною Мінських угод, є стороною Тристоронньої контактної групи, і має нести відповідні зобов’язання, попри всі заяви про те, що вони, нібито, посередники у цьому процесі. Це не так. В нормандському форматі посередниками є Німеччина та Франція, а на рівні Мінського формату – це ОБСЄ. Сторонами Мінського формату, відповідно, є Росія і Україна», - підкреслив Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Про встановлення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яка відбулася 22 липня.