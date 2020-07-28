Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сподівається, що бойовики ОРДЛО не порушать перемир'я, "так його і не почавши".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Я сподіваюся, що та сторона не хоче порушити перемир'я, так його і не розпочавши. Адже якщо СММ ОБСЄ підтвердить, що з того боку була стрілянина і після цього не буде жодних наслідків, тоді можна буде констатувати, що перемир'я не відбулося", - зазначив він.

При цьому Резніков прокоментував ситуацію з обстрілом в районі Водяного в ніч проти введення режиму повного і всеосяжного припинення вогню: "Якщо це був ексцес виконавців, і ми побачимо реакцію противника, коли російські офіцери по шиї надають тим, хто стріляв, а у нас надалі не буде продовження ескалації, тоді буде очевидно: перемир'я почало працювати".

"Якщо ж стрілянина в районі Водяного - це були окремі постріли, тоді я припускаю, що за десять годин з моменту настання перемир'я військове командування супротивника не встигло втлумачити свій наказ до кожного солдата в окопі. Адже не забувайте, що війна ведеться уздовж лінії в 400 км", - додав віцепрем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Про встановлення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яка відбулася 22 липня.

Разом із тим, в пресцентрі ООС повідомили, що вночі 27 липня в районі населеного пункту Водяне противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Південного опівдні зробив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.