На Донбасі "тиша" зберігається, виняток – два нічні обстріли

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою, на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів обстрілів противника не зафіксовано.

Про це йдеться у повідомленні ООС.

"Впродовж поточної доби на ділянках відповідальності переважної більшості наших підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. За винятком 2 фактів порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, у районі населеного пункту Водяне противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Південного в обідню пору здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. На цій ділянці за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування поблизу українських позицій трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Як повідомлялося, відсьогодні вогонь у відповідь дозволяється лише за наказом керівництва ЗСУ.

Про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.