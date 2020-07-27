У разі збройної агресії на Донбасі ЗСУ дадуть миттєву відповідь - командувач ОС

Командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що у випадку явної збройної агресії окупантів військові можуть давати збройну відповідь.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На виконання рішення вищого політичного керівництва держави Об’єднані сили мають забезпечити дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню за умови дзеркальних дій з боку противника. Випереджаючи питання щодо можливості відкриття вогню у відповідь, наголошую: ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом», - сказав він.

Кравченко, як Командувач Об’єднаних сил, запевнив, що у разі порушення противником режиму тиші і загрози життю нашим військовослужбовцям відповідь ЗСУ буде миттєвою і рішучою.

За його словами, всі без винятку військовослужбовці готові виконувати накази керівництва, розуміючи важливість домовленостей, бо тепер йдеться про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін.

«Нічого не міняється, працюємо як працювали, просто п’ята колона нагнітає ситуацію», - додав командувач.

Як повідомлялось, відсьогодні вогонь у відповідь дозволяється лише за наказом керівництва ЗСУ. Згідно із заявою МОУ, вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних Сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлено Тристоронній контактній групі.

Вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані жодними іншими наказами, у тому числі таємними.

Про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.