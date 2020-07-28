На Донбасі від початку доби - "тиша"
Про це повідомляє пресцентр ООС.
"На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Впродовж минулої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Біля Новомихайлівки за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Втрат немає.
Фото: ООС