У містах України пройшла акція на підтримку армії

У містах України пройшла акція на підтримку війська у якій взяли участь активісти патріотичних організацій та політичних партій.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у Харкові пройшла акція "Захисти військо - збережи Україну", біля будівлі Харківської ОДА.

У Харкові акція "Захисти військо - збережи Україну" проходила біля ОДА / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

У ході акції відбувся флешмоб, яким молодь, що підтримує партію "Демократична сокира", в тому числі керівник обласного осередку цієї партії, співорганізатор акції Микита Соловйов, зав'язали очі, пояснююючи, що, мовляв, "у нашої армії зараз зав'язані очі, і вона не може захистити ні себе, ні усіх нас. Тому розв'яжемо очі і собі, і армії", - закликали учасники флешмобу.

У акції взяли участь близько 300 учасників.

У Львові біля трьох сотень активістів вийшли на акцію з метою захистити українську армію. Активісти виступають проти умов припинення вогню.

У Львові відбулася акція на підтримку українського війська / Фото: Людмила Гринюк, Укрінформ

Активісти, зокрема, виступають проти того, що у військових відібрали право на розвідку, заборонили використовувати дрони, а снайпери більше не зможуть прикривати наші позиції.

О 19-тій годині близько сотні пікетувальників зібралися на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, далі люди рушили колоною через центр міста до стін Львівської ОДА.

Під облдержадміністрацією активісти провели мітинг.

У Херсоні на площі Свободи близько 80 людей вийшли на акцію «Захистимо армію», протестуючи проти умов припинення вогню на Донбасі.

У Херсоні підтримали всеукраїнську акцію «Захистимо армію»/ Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Серед тих, хто прийшов на мітинг – волонтери, ветерани АТО/ООС, рідні військових, депутати Херсонської міської ради.

Учасники заходу тримали в руках плакати з написами: «Захистимо армію – врятуємо Україну!».

Як повідомляв Укрінформ, у Києві під Офісом Президента України проходить акція протесту "Наша армія - миру гарант, а Росія - окупант". Акції також у Львові, Херсоні.

Російсько-окупаційні війська у понеділок, 27 липня, порушили режим тиші на Донбасі, незважаючи на домовленості про припинення вогню. О 0.20 та 0.45 був обстріл підрозділу 36-ї бригади морської піхоти зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, втрат немає.

Про встановлення з 27 липня повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також передбачені дисциплінарні заходи за порушення режиму припинення вогню.Як повідомляв Укрінформ, 27 липня на Донбасі почав діяти новий режим повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, про який в Мінську домовилися учасники більше Тристоронньої контактної групи.