Україна хоче, аби російські офіцери повернулися до складу СЦКК — Резніков

Українська сторона хоче, аби російські військові офіцери повернулися до складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у коментарі hromadske.

«Ми маємо надію, що буде відновлена робота СЦКК і російські офіцери, військові повернуться до його складу, тому що це, виходячи з досвіду інших військових конфліктів, механізм, що працює», — зазначив міністр.

На його переконання, це дозволить рухатися у напрямку досягнення постійного режиму тиші та деескалації. Резніков також зазначив, що російська сторона не відмовляється від такої участі, але висуває свої вимоги.

«Це наше очікування, тому що про це мова йшла і в Парижі, коли була зустріч лідерів, і російська сторона, скажемо так, в особі їхнього президента, категорично не відмовляється від такої участі. Просто вони висувають свої певні умови для цього. Ми ці умови обговорюємо. Але мені здається є дипломатичний шлях, який дозволяє працювати офіцерам російської армії у складі цієї СЦКК», — сказав урядовець.

Як повідомлялося, СЦКК – група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, в яку входять представники української та російської сторін.

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Центр розпочав роботу 26 вересня 2014 року в місті Соледар Донецької області. З квітня 2015 українська і російська сторони почали вести окремі журнали випадків порушення режиму припинення вогню

Наприкінці вересня 2014 року повідомлялося, що в робочу групу СЦКК, крім українського представництва, увійшли 75 військовослужбовців ЗС РФ.

У грудні 2017 року всі 75 російських офіцерів, які входили до складу російської сторони СЦКК, виїхали з України та повернулися в РФ, що було офіційно підтверджено ОБСЄ та Державною прикордонною службою України.