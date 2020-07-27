"Ніхто зброю не забирав": командувач ОС заявляє, що військові лишаються на позиціях

Військові виконують поставлені завдання зі своїм штатним озброєнням у місцях, де і знаходились раніше.

Про це сказав на брифінгу Командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ніхто зброю ні у кого не забирав. Військові виконують завдання на передній лінії та в інших місцях зі своїм штатним озброєнням», - зазначив командувач ОС.

Усі військові підрозділи розміщуватимуться там, де вони і дислокувались раніше, додав Кравченко, відповідаючи на запитання журналістів.

На пресконференції зауважили, що згідно з Мінськими домовленостями, вся артилерія, танки знаходяться в районах зосередження за лінією відведення.

На запитання журналістів Укрінформу стосовно того, хто контролюватиме бойовиків на Донбасі, Кравченко не зміг відповісти – «Ну, то питання не до мене", - зауважив він.

Як повідомлялося, відсьогодні вогонь у відповідь дозволяється лише за наказом керівництва ЗСУ.

Про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.