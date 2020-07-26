Таран — про перемир'я на Донбасі: ЗСУ діятимуть відповідно до миротворчих практик

Міністр оборони України Андрій Таран наголошує, що повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі буде реалізовано лише за умови дотримання принципів відповідної угоди, зафіксованих за участю представників ОБСЄ.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

«Повний і всеосяжний режим припинення вогню буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, що зафіксовано за участі представників ОБСЄ. Збройні сили України дотримуватимуться досягнутих політичних домовленостей і діятимуть відповідно до міжнародних миротворчих практик», - сказав Таран.

Водночас міністр вкотре заявив, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. При цьому Збройні сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого Генеральним штабом створені відповідні додаткові резерви, додав Таран.

За його словами, в ефективній реалізації домовленостей, що набирають чинності з 27 липня, зацікавлені всі, хто бажає миру і територіальної цілісності України.

«Українські воїни є і будуть на передовій, де кується наша спільна перемога. Вони докладуть всіх зусиль для реалізації мирних планів політичного керівництва України», - наголосив міністр оборони.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Зокрема, домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, заборона на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Українські військовослужбовці з досвідом участі у миротворчих місіях ООН вже починають прибувати в зону операції Об’єднаних сил для контролю за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі.

Крім того, за даними штабу ООС, для об'єктивного інформування про ситуацію на Донбасі під час режиму припинення вогню планують залучити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.