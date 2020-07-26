Хомчак закликав не піддаватися "гібридним проявам паніки" навколо перемир'я на Донбасі

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликає не піддаватися "керованим провокаціям" і "гібридним проявам паніки" навколо перемир'я на Донбасі, яке має розпочатися 27 липня.

Про це йдеться у заяві Хомчака, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Хомчак наполягає, що перемир'я не позбавляє українських військовослужбовців прав діяти у відповідь в разі порушення домовленостей противником.

"Ще раз наголошую на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури", - підкреслюється в заяві.

За словами Хомчака, Збройні сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого створені відповідні додаткові резерви.

"Закликаю не піддаватися керованим провокаціям, гібридним проявам паніки, зберігати спокій та об’єднуватися довкола свого війська та своїх захисників", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він запевнив, що Збройні сили України завжди будуть віддані присязі українському народові, і висловив сподівання, що "дана наймасштабніша фундаментальна спроба забезпечити глобальне перемир’я дасть можливість нашим політикам та дипломатам, зміцнюючи обороноздатність держави, рухатися далі задля досягнення довгоочікуваного миру".

Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

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Зокрема, домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, заборона на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Українські військовослужбовці з досвідом участі у миротворчих місіях ООН вже починають прибувати в зону операції Об’єднаних сил для контролю за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі.