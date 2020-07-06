Хомчак спростовує фейки про скорочення армії

Інформація про нібито скорочення чисельності ЗСУ є маніпулятивною та неправдивою.

Про це в інтерв’ю АрміяІnform повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Дехто прагне постійно підживлювати інформаційний фон довкола Збройних сил негативом. Інформація про нібито скорочення війська є маніпулятивною та неправдивою", - наголосив Хомчак.

Як пояснив головнокомандувач, нині штатна чисельність війська значно перевищує 250 000 осіб, які визначені Законом України "Про чисельність Збройних сил України", і це ускладнює проводити злагодженість підрозділів та ефективно використовувати фінансові ресурси на армію.

"Значна розбіжність між штатною чисельністю війська (кількість посад на папері – ред.) та наявною чисельністю особового складу (визначена Законом України "Про чисельність ЗС України"), не дозволяють досягти необхідної злагодженості підрозділів, якісно проводити заходи бойової підготовки, максимально ефективно використовувати фінансові ресурси. Хронічна неукомплектованість підрозділів суттєво знижує боєздатність військових частин, загалом негативно впливає на розвиток спроможностей ЗСУ. Тому ухвалено рішення поетапно привести штатну чисельність військ у відповідність до визначеної законодавством України чисельності", - пояснив Хомчак.

Водночас він запропонував депутатам, які критикують військове керівництво за "скорочення" армії, скористатись правом законодавчої ініціативи та "подати пропозицію щодо змін до відповідного Закону України в частині збільшення його чисельності з 250 000 до 300 000 осіб, та відповідно подбати про збільшення військового бюджету на утримання більш численного війська.