Хомчак: У переліку військової допомоги США на цей рік - понад 30 найменувань

Україна на сьогодні є найбільшим отримувачем допомоги НАТО, яка надається державам-партнерам у рамках трастових фондів Альянсу.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак в інтерв'ю агентству АрміяInform.

«Наразі Україна є найбільшим реципієнтом допомоги НАТО, яку надають державам-партнерам у рамках трастових фондів Альянсу… До прикладу, за період 2014–2020 років ми отримали допомоги лише від американських колег на суму понад 490 млн доларів США. Перелік наданого обладнання достатньо широкий: від сучасних засобів зв’язку та броньованих автомобілів до систем контрснайперської боротьби та радіолокаційних станцій», - сказав Хомчак.

Він відзначив, що США виділяють кошти до бюджету фондів, які в подальшому використовують як для закупівлі обладнання для нагальних потреб української армії, утилізації боєприпасів, фахової підготовки персоналу, реабілітації поранених військовослужбовців, так і в наданні союзниками масштабної консультативно-дорадчої допомоги для напрацювання концептуальних засад розвитку ЗСУ.

За інформацією Хомчака, цього року перелік обладнання в рамках допомоги від США включає понад 30 найменувань, що суттєво підвищує спроможності ЗСУ зі стримування російського агресора. Крім того, нещодавно доставлено нову партію закуплених Міноборони України сучасних протитанкових комплексів та ракет до них.

Як повідомлялося, у червні до України надійшла партія ракет до протитанкових комплексів Javelin та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів.