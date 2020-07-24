Росія пригнала на Донбас міномети та 1,5 тисячі тонн пального - розвідка

Росія продовжує завозити на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей зброю, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник міністерства Дмитро Гуцуляк

"Так, з 16 липня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) оперативного угруповання російсько-окупаційних військ доставлено понад 20 одиниць 120-мм мінометів і близько 1,5 тис. тонн пального", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, продовжується постачання до складу окупаційних підрозділів відремонтованих та модернізованих на підприємствах російського військово-промислового комплексу бойових машин піхоти, бронетранспортерів та інших зразків озброєння, додав речник.

Як повідомляв Укрінформ, цієї доби окупанти здійснили три прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі.

Фото: slovoidilo.ua