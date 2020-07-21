На Донбасі війська РФ проводять танкові та артилерійські навчання — розвідка

Російські окупаційні війська на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей посилюють бойову підготовку та проводять злагодження мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“З початку липня ц. р. спостерігається нарощування інтенсивності проведення оперативної та бойової підготовки оперативного угруповання російських окупаційних військ. Зокрема, на основних полігонах продовжуються планові заходи, спрямовані на підвищення бойової готовності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ”, - повідомив речник.

Читайте також: Сили ООС за тиждень знищили 11 російських найманців і ворожий квадрокоптер

За словами Гуцуляка, під час бойової підготовки окупантами значна увага приділяється підвищенню рівня бойового злагодження мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів.