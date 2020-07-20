Сили ООС за тиждень знищили 11 російських найманців і ворожий квадрокоптер

Згідно з даними української розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень склали 11 осіб померлими та 14 — пораненими і травмованими.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень склали: померлими – 11 осіб; пораненими, травмованими та виведеними зі строю – 14 осіб. Окрім того, за минулий тиждень нашими воїнами знищено ворожий квадрокоптер”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі мають проблему з комплектацією особовим складом, оскільки їх керівництво не має довіри та авторитету у місцевого населення. “Окупанти вселяють в мешканців тимчасово окупованих територій тільки страх і викликають до себе злість і ненависть. Це підтверджується багатьма випадками. Зокрема і тим, що агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдо республік не викликала довіри у місцевих мешканців і повністю провалилася”, - наголошують в штабі.

Як зазначається, до свого війська окупанти тепер силоміць набирають поповнення, використовуючи погрози, змушують укладати контракти з незаконними і злочинними збройними формуваннями.

Доукомплектування особовим складом з’єднань та частин окупантів продовжується за рахунок найманців з РФ, повідомляють в штабі.

Крім того, повідомляється, що морально-психологічний стан в окупаційних військах дуже низький, не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, а вживання алкоголю та наркотиків стало нормою.