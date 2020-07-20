Смерть цивільної, "мінус" дві камери та 5200 порушень "тиші" - тижневий звіт місії ОБСЄ на Донбасі

З 29 червня до 12 липня Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала близько 5 200 порушень режиму припинення вогню на Донбасі та виявила нові продовження позицій збройних формувань на ділянці розведення в районі Петровського.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

“У період із 29 червня до 12 липня СММ зафіксувала близько 5 200 порушень режиму припинення вогню, зокрема орієнтовно 1 700 вибухів, супроти приблизно 8 700 порушень і близько 4 700 вибухів відповідно за два попередні тижні”, - йдеться в повідомленні.

Місія продовжувала здійснювати моніторинг безпекової ситуації на трьох ділянках розведення сил і засобів, а також навколо них. СММ констатувала спокійну ситуацію на ділянці розведення в районі Станиці Луганської, але зафіксувала присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого та Петрівського. Крім того, Місія виявила нові продовження позицій збройних формувань на ділянці розведення в районі Петровського, у межах якої зафіксовано порушення режиму припинення вогню.

Крім того, 30 червня було пошкоджено дві камери денного спостереження на шахті "Октябрській" біля Веселого, що спричинило втрату відеосигналу. За оцінкою патрулів Місії на місцях, це сталося внаслідок детонації невизначеного боєприпасу поруч із місцем, де встановлена система відеоспостереження.

Місія також підтвердила повідомлення про одну жертву серед цивільного населення. “Жінка 80– 89 років померла від осколкових поранень у Зайцевому. Тож загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2020 року складає 55 осіб: 8 загиблих і 47 поранених”, - повідомляється у звіті.

Як зазначається, СММ продовжувала сприяти встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонту, облаштування та технічного обслуговування життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури. З-поміж іншого, Місія сприяла проведенню ремонтних робіт на лініях електропередачі, якими здійснюється електропостачання близько 300 000 цивільних осіб по обидва боки лінії зіткнення у Донецькій і Луганській областях.

Згідно з даними звіту, Місія продовжувала здійснювати моніторинг ситуації, в якій опинилося цивільне населення на контрольних пунктах в’їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення унаслідок заходів, вжитих на тлі спалаху COVID-19. Ці заходи посилили труднощі, з якими при спробах перетину лінії зіткнення стикалися мирні мешканці, серед яких багато осіб похилого віку.

У період із 29 червня до 12 липня члени збройних формувань продовжували забороняти патрулям Місії доступ на блок-постах уздовж офіційних дорожніх коридорів у Донецькій і Луганській областях. Сукупно патрулі Місії зіткнулися з обмеженнями свободи пересування у 27 випадках: 26 разів у непідконтрольних й 1 раз у підконтрольних урядові районах. Крім того, безпілотні літальні апарати СММ зазнавали впливу перешкод сигналу з обох боків лінії зіткнення у 30 випадках, а ще у 2 випадках по них стріляли зі стрілецької зброї (поблизу Петрівського та неподалік Станиці Луганської).