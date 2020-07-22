Стало відоме ім'я третього загиблого під Зайцевим бійця ЗСУ

Тіло пораненого 13 липня під Зайцевим бійця, яке окупанти передали українській стороні 21 липня, ідентифікували. Це – сержант Ярослав Журавель, якого вважали пораненим під час обстрілу з боку збройних формувань РФ.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Після проведеної процедури упізнання та судово-медичної експертизи тіла, яке 21 липня представники російсько-окупаційних військ передали на підконтрольну уряду України територію, було встановлено, що це – сержант Ярослав Журавель, якого вважали пораненим, під час обстрілу з боку збройних формувань РФ 13 липня евакуаційної групи поблизу населеного пункту Зайцеве", - зазначається у повідомленні.

Церемонія вшанування та прощання із героєм відбудеться завтра, 23 липня, об 11.00 у селі Андріївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.

Як повідомлялося, 13 липня на запит української сторони СЦКК у координації із СММ ОБСЄ була спланована евакуація тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув у "сірій зоні" в районі Зайцевого. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14.00 до 18.00 13 липня.

Однак під час евакуації неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який йшов попереду групи, йому на допомогу кинувся медик Микола Ільїн, який також був обстріляний та зазнав поранень, несумісних з життям. Після цього евакуаційна група із ще одним травмованим офіцером відступила.

У подальшому окупанти відмовилися надати гарантії безпеки для пошуку українською стороною пораненого військового.

16 липня тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя було передано на контрольовану урядом України територію. 17 липня на підконтрольну уряду України територію було передано тіло військового медика Миколи Ільїна.

21 липня на підконтрольну уряду України територію було передано тіло Ярослава Журавля.