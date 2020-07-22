Черговий обстріл окупантів забрав життя морпіха
Про це повідомляє у Facebook 36-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
"Внаслідок щільного ворожого вогню, отримавши численні осколкові ураження та важкі поранення загинув військовослужбовець окремого батальйону морської піхоти — матрос Козій Артем Євгенович, уродженець Южноукраїнська Миколаївської області", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що лікарі понад сім годин боролися за життя військового, але безуспішно.
У Facebook 1-ого окремого батальйону морської піхоти опублікували фотографію загиблого і повідомили, що матрос отримав осколкові поранення несумісні з життям в ході виконання бойового завдання на Приазовському напрямку.
Як раніше повідомляло агентство, російські окупанти на Донбасі здійснили наругу над тілом військового медика, який загинув біля Зайцевого і тіло якого було передано пізніше українській стороні.