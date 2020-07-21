Окупанти обстріляли підступи до Павлополя та Гнутового, поранені двоє бійців ЗСУ
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
"Сьогодні, 21 липня, станом на 12.00 російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші. Як вже повідомив пресцентр штабу ООС, внаслідок ворожих обстрілів з АГС двоє наших героїв отримали осколкові поранення. Військовослужбовців оперативно евакуйовано до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу", - зазначив речник.
Зокрема, за словами Гуцуляка, після 09.50 в районі Павлополя збройні формування РФ розпочали обстріл позицій українських захисників із автоматичних станкових гранатометів. З близько 10.30 з ручних протитанкових гранатометів окупанти порушили режим тиші поблизу Гнутового.
Об'єднані сили вели адекватні оборонні дії з легкого піхотного озброєння. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються, повідомив речник.
Як повідомлялося, за добу 20 липня збройні формування РФ 17 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, в результаті один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранення.