Окупанти тричі порушили "тишу", поранені двоє українських військових

Російські окупаційній війська від початку доби 21 липня тричі відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілу двоє українських захисників зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

“21 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано кваліфіковану допомогу лікарів”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, біля Новотошківського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", агресор застосував міномети калібру 120 мм.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Павлопіль, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. А українських бійців поблизу Гнутового ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів.

«У відповідь на злочинні дії російських найманців Об'єднані сили відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Втрати окупантів уточнюються», - зазначили в штабі.