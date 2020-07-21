Окупанти тричі порушили "тишу", поранені двоє українських військових
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.
“21 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано кваліфіковану допомогу лікарів”, - йдеться в повідомленні.
Зокрема, біля Новотошківського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", агресор застосував міномети калібру 120 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Павлопіль, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. А українських бійців поблизу Гнутового ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів.
«У відповідь на злочинні дії російських найманців Об'єднані сили відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Втрати окупантів уточнюються», - зазначили в штабі.