В українській армії 140 осіб хворіють на COVID-19

У Збройних силах України за минулу добу зареєстрували два 2 нових випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 20 липня в Збройних силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали 518 осіб, летальних випадків – 5", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них один військовослужбовець перебуває на лікуванні у Конотопській лікарні. Стан пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 91 особа.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 липня підтверджено 59 493 випадки COVID-19, з них 1498 летальних, 31 439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 651 новий випадок коронавірусу. Одужали за добу 560 пацієнтів.

Фото: ДПСУ