У Сухопутних військах ЗСУ зафіксували 217 випадків COVID-19
Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.
"Станом на 20 липня у Сухопутних військах Збройних сил України всього за час пандемії зафіксовано 217 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З цього числа 183 осіб одужали, 31 перебуває на ізоляції, у тому числі на самоізоляції", йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за весь час зафіксовано три летальні випадки від коронавірусу, про які вже повідомляли представники Командування медичних сил Збройних сил України під час проведення брифінгів.
Загалом в Україні на сьогодні кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 складає 59 493, з них летальних – 1498, одужали – 31 439 осіб.
За добу зафіксовано 651 новий випадок захворювання. Усього проведено 881 907 тестувань методом ПЛР.