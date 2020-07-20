У Сухопутних військах ЗСУ зафіксували 217 випадків COVID-19

У Сухопутних військах Збройних сил України всього за час пандемії зафіксовано 217 випадків захворювання на коронавірус, три з них летальні.

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

"Станом на 20 липня у Сухопутних військах Збройних сил України всього за час пандемії зафіксовано 217 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З цього числа 183 осіб одужали, 31 перебуває на ізоляції, у тому числі на самоізоляції", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за весь час зафіксовано три летальні випадки від коронавірусу, про які вже повідомляли представники Командування медичних сил Збройних сил України під час проведення брифінгів.

Читайте також: Коронавірусом заразилися вже майже 8 тисяч медиків в Україні

Загалом в Україні на сьогодні кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 складає 59 493, з них летальних – 1498, одужали – 31 439 осіб.

За добу зафіксовано 651 новий випадок захворювання. Усього проведено 881 907 тестувань методом ПЛР.