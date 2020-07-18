В українській армії на COVID-19 хворіють 129 осіб

Станом на ранок 18 липня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 129 осіб. За останню добу виявлено 10 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10.00 18 липня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 129 осіб. Всього за час пандемії одужали 514 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 298 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, – 21 особа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на COVID-19.

У закладах охорони здоров’я перебувають 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 6 осіб (Львівська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Київська область – 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 1 держслужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 111 випадків COVID-19, за добу — 847 нових.