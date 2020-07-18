На Львівщині за добу - найбільше випадків COVID-19 в Україні

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 137 жителів Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 137 мешканців Львівщини", - зазначається у повідомленні.

Як повідомив у cуботу на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, загалом найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській (137) та Закарпатській (89) областях і в місті Києві (108).

Водночас у Львівській ОДА уточнили, що за попередню добу госпіталізовано з підозрою на коронавірус 97 осіб. Скеровано на самоізоляцію 201 особу. Загалом у стаціонарах перебувають 859 хворих. 21 із них - на ШВЛ.

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За увесь час епідемії коронавірусу у Львівській області підтверджено у 7891 особи. Померли 207 осіб. Одужали 1326.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 111 випадків COVID-19, за добу — 847 нових.