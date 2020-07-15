У ЗСУ за добу виявили 14 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 15 липня в Збройних силах України зареєстровано 125 хворих на COVID-19. За останню добу виявлено 14 нових випадки.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 15 липня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 125 осіб. Всього за час пандемії одужало – 486 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 471 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 62 особи. За минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання на гостру респираторную хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, наразі в Центральному військовому госпіталі у Києві перебуває дві особи. На лікуванні дома під наглядом медичної служби знаходиться 12 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося, в Україні станом на 15 липня підтверджено 55 607 випадків COVID-19, з них 1427 летальних, 28 131 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 836 нових випадків.