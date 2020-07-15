В Україні за добу коронавірус виявили у 61 дитини та 41 медика

За добу в Україні COVID-19 діагностували у 61 дитини та 41 медичного працівника.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Серед захворілих за минулу добу 836 осіб COVID-19 діагностовано у 61 дитини та 41 медичного працівника, госпіталізовано 224 особи”, - сказав Степанов.

За його словами, за попередню добу загалом було здійснено 29 044 тестування, з яких 13 765 методом ПЛР, а також 15 369 досліджень методом ІФА.

Загалом на COVID-19 за весь час пандемії захворіло 3 967 дітей, 7 540 медпрацівників.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджено 55 607 випадків COVID-19.