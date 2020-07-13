Прифронтовим Водяному і Зайцевому повернули світло

Енергетики відновили пошкоджені обстрілами лінії електропередач у прифронтових селах Водяне і Зайцеве на Донеччині.

Про це з посиланням на відділ з комунікацій АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» повідомляє пресслужба Донецької облдержадміністрації.

"Енергетики відновили роботу ліній 10 і 0,4 кВ, що забезпечують електроенергією 260 жителів прифронтових сіл Водяне і Зайцеве. Лінії були пошкоджені в результаті обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОДА, через бойові дії ці населені пункти постійно перебувають під загрозою аварійних відключень. Ремонтні бригади «ДТЕК Донецькі електромережі» почали роботи із відновлення ліній відразу після узгодження зі Спільним центром контролю і координації з питань припинення вогню.

Читайте також: У Маріуполі відновили енергопостачання для 10 тисяч домогосподарств

У селі Водяне бригада Авдіївського РЕМ провела часткову заміну обладнання трансформаторної підстанції, пошкодженої під час обстрілу в травні, встановила нові запобіжники. У смт Зайцеве енергетики Торецького РЕМ замінили 350 метрів проводів, встановили 8 нових опор.

Фото: dn.gov.ua