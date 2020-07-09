У Маріуполі відновили енергопостачання для 10 тисяч домогосподарств

У Маріуполі відновили енергопостачання для 10 тисяч домогосподарств

Укрінформ
У Маріуполі за добу відновлено енергопостачання для 10 тис. домогосподарств.

Про це 9 липня повідомили на сайті ДТЕК Донецькі електромережі.

«За минулу добу ДТЕК Донецькі електромережі відновив енергопостачання 50 трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів у Центральному та Кальміуському районах Маріуполя. І повернув світло до селищ Старий Крим і Горького. Це дозволило відновити електропостачання в будинках 10 тис. маріупольців», - йдеться у повідомленні.

За словами гендиректора ДТЕК Донецькі електромережі Олексія Дегтярьова, усього з початку негоди енергетики ДТЕК відновили енергопостачання 70 трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів і повернули світло до домівок 15 тисяч клієнтів.

«Продовжуємо працювати над виконанням заявок. Надійність електропостачання та комфорт наших клієнтів - наша основна задача», - запевнив Дегтярьов.

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Як повідомляв Укрінформ, негода випробовує на міцність енергетичну інфраструктуру Маріуполя з початку минулого тижня, коли за день у місті випала місячна норма опадів.

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