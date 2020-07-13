Окупанти за добу 16 разів порушили "тишу", поранили п’ятьох бійців

12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 152 мм, а по оборонцях Кримського двічі застосовував міномети 120-го калібру", - повідомили у штабі.

Не було спокійно і поблизу Оріхового. Тут ворог, окрім 120-мм мінометів, використав ще й гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріляли загарбники і наших захисників біля населеного пункту Хутір Вільний, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Також за темної пори доби противник активізувався поруч Луганського. На цій ділянці фронту збройні формування РФ задіяли міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Авдіївки, ворог неодноразово відкривав вогонь з артилерійських систем 122 калібру, 120-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Біля Опитного агресор теж застосував 120-мм мм міномети та станкові протитанкові гранатомети. А захисників Мар’їнки, Кам’янки, Водяного і Новоселівки Другої противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 5 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування. Усіх українських захисників доправлено до медичних закладів та надано необхідну допомогу лікарів.

Для придушення вогневих засобів противника наші оборонці оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна активність не залишиться безкарною. За даними розвідки, 12 липня українські військовослужбовці знищили 3 окупантів та щонайменше 8 поранили.

Також, минулої доби збройні формування РФ зі сторони Спартака цинічно обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Противник використав артилерійські системи калібру 122-мм та 120-мм міномети. Внаслідок обстрілу один боєприпас розірвався на городі домогосподарства та ударною хвилею пошкодив вікна приватного помешкання. Ще один боєприпас влучив в дах будинку та, на щастя, не розірвався, але це призвело до часткового пошкодження покрівлі будівлі. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї неподалік Кам’янки.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.