Окупанти гатять зі 122 та 152 калібрів, поранені п’ятеро бійців ЗСУ

Окупанти гатять зі 122 та 152 калібрів, поранені п’ятеро бійців ЗСУ

Укрінформ
Незаконні збройні формування Російської Федерації  від початку доби 11 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС, п'ятеро бійців Об'єднаних сил зазнали поранень.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні Міністерство оборони України.

"12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Ворог останніми днями нехтує вимогами Мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння, використовуючи не лише міномети, але й артилерійські установки різного калібру", - йдеться у зведенні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», ворог на світанку вів вогонь зі 152-х мм артилерійських систем біля Новотошківського, а по оборонцях Оріхового та Кримського ворог здійснював обстріли з мінометів калібру 120 мм. Також противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Хутору Вільний.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» агресор у ранковий час застосував артилерійські системи калібру 122 мм і 120-ти мм міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю у передмісті Авдіївки. Ще один факт грубого порушення використання забороненого озброєння зафіксовано поблизу Опитного. Біля цього населеного пункту противник задіяв міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Окрім того, з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали українських захисників неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

За поточну добу п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Усіх воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів і надано невідкладну медичну допомогу.

Підрозділи Об’єднаних сил вгамували бажання противника вести вогонь по позиціях українських захисників та змусили його повернутись до дотримання режиму «тиші». Втрати ворога уточнюються.

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На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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