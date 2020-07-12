ОБСЄ зафіксувала поблизу селища Лутугине 11 танків та гаубицю "Гіацинт С"

Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на щоденний звіт СММ ОБСЄ від 10 липня.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що російсько-окупаційні війська й надалі продовжують ігнорувати та грубо порушувати, визначені Мінськими домовленостями, лінії відведення важкого озброєння.

Так, у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 10 липня 2020 року під час спостережного польоту БПЛА представників Місії зафіксував на території об'єкта поблизу непідконтрольного урядові України селища Лутугине Луганської області, одинадцять танків Т-64, а також 152 міліметрову самохідну гаубицю 2С5 “Гіацинт С”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти продовжують нарощувати мінні поля в прямій близькості до ділянки розведення сил та засобів “Петрівське”.

Також зазначається, що з метою приховування озброєння та військової техніки російські окупанти зривають заплановані спостережні польоти Місії, обстрілюючи зі стрілецької зброї безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ.

"УС СЦКК стурбована тим, що російсько-окупаційні війська продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення міжнародного збройного конфлікту та наражають на небезпеку мирне населення в окупованих ними населених пунктах", - додали у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 10 липня глава СММ ОБСЄ Яшар Халіт Чевік на засіданні Постійної ради ОБСЄ дистанційно з Києва заявив, що зафіксовано п'ятикратне збільшення кількості військової техніки поблизу лінії зіткнення та у житлових районах.