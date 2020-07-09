ООН та Червоний Хрест відправили гумдопомогу мешканцям окупованого Донбасу

Через КПВВ "Новотроїцьке" у напрямку Донецька проїхали автомобілі з гуманітарною допомогою від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Військовослужбовці Донецького прикордонного загону в КПВВ «Новотроїцьке» оформили чергову допомогу цивільним громадянам від міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Донецьк попрямувало 5 автомобілів ООН з продовольчими товарами, постільними речами, наборами реагентів для проведення ПЛР тощо. Усього близько 35 тонн гуманітарного вантажу.

Читайте також: Червоний Хрест відправив гумдопомогу мешканцям окупованої Донеччини

Крім того, тим самим маршрутом їдуть понад 40 тонн вантажівок з будматеріалами від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Фото: ДПСУ