ООН та Червоний Хрест відправили гумдопомогу мешканцям окупованого Донбасу
Фото
Укрінформ
Через КПВВ "Новотроїцьке" у напрямку Донецька проїхали автомобілі з гуманітарною допомогою від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Військовослужбовці Донецького прикордонного загону в КПВВ «Новотроїцьке» оформили чергову допомогу цивільним громадянам від міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Донецьк попрямувало 5 автомобілів ООН з продовольчими товарами, постільними речами, наборами реагентів для проведення ПЛР тощо. Усього близько 35 тонн гуманітарного вантажу.
Крім того, тим самим маршрутом їдуть понад 40 тонн вантажівок з будматеріалами від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Фото: ДПСУ