Червоний Хрест відправив гумдопомогу мешканцям окупованої Донеччини

Міжнародний комітет Червоного хреста направив гуманітарну допомогу на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні, 1 липня, згідно з розпорядженням командувача Об'єднаних сил, здійснено пропуск через лінію розмежування чотирьох вантажівок Червоного Хреста”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобілі через КПВВ «Новотроїцьке» прямують за маршрутом Київ-Донецьк.

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Міжнародний комітет Червоного хреста направив для громадян на тимчасово окупованій території 45 тонн будматеріалів та подрібнювачів кормів.