Червоний Хрест відправив гумдопомогу мешканцям окупованої Донеччини

Червоний Хрест відправив гумдопомогу мешканцям окупованої Донеччини

Укрінформ
Міжнародний комітет Червоного хреста направив гуманітарну допомогу на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні, 1 липня, згідно з розпорядженням командувача Об'єднаних сил, здійснено пропуск через лінію розмежування чотирьох вантажівок Червоного Хреста”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобілі через КПВВ «Новотроїцьке» прямують за маршрутом Київ-Донецьк.

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Міжнародний комітет Червоного хреста направив для громадян на тимчасово окупованій території 45 тонн будматеріалів та подрібнювачів кормів.

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