Червоний Хрест направив жителям окупованого Донбасу ще 45 тонн допомоги

На територію тимчасово окупованих районів Донбасі прослідували через КПВВ «Новотроїцьке» три вантажівки із понад 45 тоннами допомоги від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Міжнародний комітет Червоного Хреста продовжує опікуватися мешканцями ТОТУ, які вимушено проживають під російсько-окупаційною владою в умовах війни. Сьогодні три вантажівки з допомогою прослідувало через КПВВ «Новотроїцьке» у Донецьк», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усього понад 45 тонн продуктових наборів та будматеріалів отримають мешканці тимчасово окупованих територій України.

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Як повідомлялося, 17 червня через КПВВ «Новотроїцьке» прослідувало чотири вантажівки з 50 тоннами допомоги від Міжнародного комітету Червоного Хреста.