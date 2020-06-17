Червоний Хрест відправив гумдопомогу на окупований Донбас
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Чотири вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста прослідувало сьогодні через КПВВ «Новотроїцьке», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усього жителям тимчасово окупованих територій (ТОТУ) направлено 50 тонн допомоги, а саме – продуктові та гігієнічні набори, захисні окуляри, маски, а також будматеріали.
Прикордонники Донецького загону і під час карантинних обмежень продовжують забезпечувати оформлення гуманітарних вантажів на виїзд до ТОТУ.
Як повідомляв Укрінформ, 3 червня прикордонники Донецького загону оформили та пропустили через лінію розмежування три автівки із гуманітарною допомогою - будівельними матеріалами - від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою понад 53 тонни.