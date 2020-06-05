Червоний Хрест відправив жителям окупованого Донбасу 54 тонни гумдопомоги

Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив 54 тонни гуманітарної допомоги жителям окупованого Донбасу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Міжнародний Комітет Червоного Хреста продовжує опікуватися мешканцями тимчасово окупованих територій України, які вимушено проживають під російсько-окупаційною владою в умовах війни", - йдеться у повідомленні.

Так, три вантажних автомобілі Міжнародного Комітету Червоного Хреста учора, 4 червня, прослідували через КПВВ «Новотроїцьке» за маршрутом Київ-Донецьк.

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Понад 54 тонни будматеріалів для відновлення інфраструктури направлені жителям тимчасово окупованих територій України.

Як зазначають у ДПСУ, прикордонники Донецького загону і під час карантинних обмежень продовжують забезпечувати оформлення гуманітарних вантажів на виїзд до ТОТУ.