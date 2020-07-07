Росія перекинула на Донбас 20 вантажівок боєприпасів та бронетехніку

Починаючи з 15 червня Російська Федерація переправила на окуповану частину Донбасу близько 4,5 тис. тонн пального та понад 20 вантажних автомобілів з боєприпасами.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

«Росія продовжує постачати окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Зокрема, з 15 червня ц.р. до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ доставлені близько 4,5 тис. тонн пального та понад 20 вантажних автомобілів боєприпасів і майна військового призначення», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Гуцуляк повідомив, що окремими колонами була переміщена броньована техніка, відновлена на ремонтних заводах російського військово-промислового комплексу.