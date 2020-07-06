Оборонний сектор за пів року профінансований повністю - РНБО

Фінансування органів сектору безпеки і оборони України протягом січня-червня 2020 року здійснено у повному обсязі.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

«Апарат Ради національної безпеки і оборони України у рамках контролю за виконанням рішення РНБО України від 2 листопада 2019 року «Про пропозиції до проєкту закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», проаналізував стан відповідного фінансування сектору безпеки і оборони України протягом січня-червня 2020 року. Фінансування сектору безпеки і оборони України за загальним фондом держбюджету за цей період здійснено у повному обсязі відповідно до помісячного розпису асигнувань – 101 894,8 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Згідно з оперативними даними, наголошують в РНБО, до спеціального фонду державного бюджету за цей період надійшло понад 69,7% надходжень від річного плану. За інформацією секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова, матеріали до засідання РНБО України, де розглядатимуться пропозиції до держбюджету на 2021 рік, мають бути підготовлені з урахуванням проведеного аналізу.

Як повідомлялося, у бюджеті 2020 року на національну безпеку і оборону передбачено 245,8 млрд грн.