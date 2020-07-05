ВМС будуть повністю оснащені ракетною зброєю — Президент

Українські Військово-Морські сили будут повністю оснащені ракетною зброєю, яка є головним фактором стримування.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повинні мати повну обізнаність про ситуацію на морі, в тому числі, у підводному просторі, забезпечимо вашу готовність вести асиметричні дії. Повністю оснастимо ВМС ракетною зброєю як головний фактор стримувань", - наголосив Зеленський.

За його словами, за повної підтримки Президента, парламенту, уряду та міжнародних партнерів ці важливі завдання будуть виконані.

Глави держави зазначив, що йде активна розбудова військово-морських баз та навчальних закладів, облаштування місць постійної дислокації бойових частин ВМС, розвиток об'єтів національного флоту.

Президент назвав надважливими випробування українського ракетного комплексу “Нептун”. Його прийняття на озброєння зробить Українц ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного та Азовського морів, переконаний він.

“Також у наших найближчих планах — отримання катерів "Айленд" та Mk VI в рамках військової допомоги з боку США", - сказав Зеленський.

Глава держави подякував за постійну підтримку України всім міжнародним партнерам.

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Як повідомляв Укрінформ, уперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. В цей день на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС ЗС України був установлений на прохання Військової Ради Військово-морських сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море-96» (30 липня – 1 серпня 1996), указом Президента від 17 серпня 1996 року.

Згодом, згідно з указом Президента Ющенка від 24 березня 2006 року День Військово-морських сил Збройних сил України відзначався щорічно в першу неділю липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році ми знову повернулися до святкування Дня ВМС в першу неділю липня.

Нині, у зв’язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України розташований в Одесі.

Фото: Офыс Президента