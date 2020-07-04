В українській армії кількість хворих на COVID-19 зросла до 170

Станом на 4 липня в Збройних Силах України хворіє 170 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Протягом минулої доби зафіксували 11 нових випадків захворювання.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"Всього за час пандемії одужало — 358 осіб, летальних випадків — 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 478 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 75 осіб. За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

У закладах охорони здоров’я перебуває з коронавірусом 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Житомирський військовий госпіталь, Військово-медичні клінічні центри Південного та Західного регіону — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 7 осіб (Київська — 3 військовослужбовці, Вінницька та Одеська — по 1 військовослужбовцю, Волинська та Харківська — по 1 працівнику ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни", - додали у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 осіб.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 47 677 людей. З них 3 тис. 456 дітей і 6 тис. 907 медпрацівники. Одужали 21 тис. 155 осіб, померли - 1 тис. 227 осіб.