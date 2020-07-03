Місія ОБСЄ підтверджує, що російську зробили "офіційною" в ОРДЛО - постпред України

СММ ОБСЄ підтвердила, що окупаційні адміністрації у Донецьку та Луганську встановили російську мову як єдину "офіційну" в ОРДЛО, що засвідчує небажання Кремля переходити до політико-дипломатичного шляху врегулювання конфлікту.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Російська сторона не відмовляється від своїх планів щодо подальшої інтеграції тимчасово окупованих частин України у військовий, правовий, економічний та культурний простір Росії. У своєму останньому щотижневому звіті від 30 червня СММ підтвердила рішення російських окупаційних адміністрацій у Донецьку та Луганську встановити російську мову як єдину так звану офіційну мову, що передбачає, зокрема, видалення української мови з їх регулярних навчальних програм з вересня 2020 року", - заявив Цимбалюк.

Очільник української місії при ОБСЄ наголосив, що це є ще одним свідченням повного контролю з боку Росії над територіями України, які вона незаконно окупувала.

"Це також засвідчує небажання Кремля переходити до політико-дипломатичного шляху врегулювання конфлікту від нинішньої політики його підживлення", - зазначив він.

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Цимбалюк подякував місії ОБСЄ за те, що вона відреагувала на заклики делегації України приділити більшу увагу порушенням суверенітету країни з боку РФ в окупованих районах Донбасу. "Ми закликаємо місію продовжувати свою роботу щодо встановлення фактів, пов'язаних з порушеннями принципів та зобов'язань ОБСЄ", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше місія України при ОБСЄ закликала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ приділяти більшу увагу порушенням суверенітету країни з боку Росії в окупованих районах Донбасу, зокрема таким як запровадження російської валюти, законодавства та податкової системи РФ.