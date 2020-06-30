Бойовики "ДНР" утретє затримали українського патріота

Бойовики так званої "ДНР" затримали двічі полоненого українського патріота Григорія Сінченка, який 21 травня здійснив втечу з підвалу, де його піддавали тортурам.

Про це Укрінформу телефоном повідомила його мати Тетяна Гулевська.

"Мені написав адвокат, що Гришу спіймали в понеділок, 29 червня, через місяць і тиждень після втечі. Під час полону його дуже катували. На фото, яке показували по місцевому телебаченню спецслужби, на обличчі Григорія видно сліди опіків. Я можу тільки уявити, що його очікує тепер. Адже представники "МВД", які приїжджали до моєї мами, яка живе в Донецьку, попереджали, що волі Григорію не бачити, як і життя", - сказала матір.

За словами Тетяни Гулевської, понад тиждень тому спецслужби "ДНР" заарештували її доньку, вибивали від неї свічення, де може переховуватися брат.

"Її відпустили після затримання Гриші", - повідомила Тетяна Гулевська.

Як повідомляв Укрінформ, 25-річного Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували у партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора Фенікс. У грудні 2017 року Сінченко разом з 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся в Україну.

У "ДНР" за партизанську діяльність проти так званої “народної республіки” його, інваліда третьої групи, піддавали пекельним тортурам. За словами матері, Тетяни Гулевської, його катували електрострумом, підвішували до стелі за викручені руки, душили, били так, що розірвалася легеня.

У жовтні 2019 року Сінченка знову затримали “спецслужби ДНР”. У травні цього року здійснив втечу, але не зміг вибратися з Донецька.

Тетяна Гулевська підозрює, що її сина здали ті, до кого він звертався про допомогу.