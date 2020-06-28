У бік окупованого Донецька запустили 15-метровий прапор України

У неділю, 28 червня, з нагоди Дня Конституції України волонтери, переселенці та військовослужбовці запустили 15-метровий український прапор в бік окупованого Донецька.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у Facebook.

«До Дня Конституції України, неподалік лінії розмежування, волонтери, переселенці та військовослужбовці цивільно-військового співробітництва випустили 15-метровий прапор в бік окупованого Донецька», - йдеться в повідомленні.

Як видно з оприлюдненого відео, прапор в окупований Донецьк полетів за допомогою повітряних кульок.

За даними штабу, вже за кілька годин у групах соцмереж жителів окупованого Донецька з’явилися фото та відео з українським прапором, що пролітав над містом.

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«Ми нагадуємо мешканцям тимчасово окупованих територій, що Україна все ж поверне свої території і знову стане цілісною. У нас все вийде і цей синьо-жовтий стяг буде в кожному місті – і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і Сніжному, і в Шахтарську», - сказав волонтер на псевдо "Оскар".

Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 28 червня, відзначають День Конституції.