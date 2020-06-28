У Харкові відбувся автопробіг до Дня Конституції

У Харкові в неділю, 28 червня, відбувся патріотичний автопробіг на честь Дня Конституції України.

В акції взяли участь понад 60 автомобілів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

О 10:00 на площі Конституції в центрі Харкова учасники автопробігу поклали квіти до пам'ятника Незалежності України, а потім перемістилися на площу Свободи в центрі міста, звідки і стартував святковий автопробіг. Всі автомобілі були з національними прапорами, а також прапорами партій, включаючи "ЄС" і ВО "Свобода", і символікою патріотичних організацій - Харківського Євромайдану, "Союзу ветеранів АТО", "Національного корпусу" та інших.

Автопробіг у Харкові до Дня Конституції / Фото: В’ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Колона автомашин проїхала по вулиці Клочківській до Олексіївського житлового масиву, а потім по окружній дорозі - до селища П'ятихатки і по вулиці Сумській повернулася на площу Свободи, де автопробіг завершився.

"Цим автопробігом ми хотіли привітати харків'ян зі святом і нагадати їм, а головне - представникам влади, про Конституцію України і необхідність неухильно дотримуватися Основного закону країни. Ми також хотіли нагадати землякам про те, що Харків - це Україна, Крим і Донбас це теж Україна, і ми від цього ніколи не відступимо", - сказав один з організаторів акції, лідер Спілки ветеранів АТО Юрій Корсунов.

Крім того, в місті о 18:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться концерт під назвою "Білими нитками" за участю відомих рок-гуртів міста з метою нагадати землякам про статті Конституції України та їх дотриманні.

Також о 18:00 відбудеться онлайн-концерт з зірками Харківщини, який можна подивитися на YouTube.

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Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 28 червня, відзначають День Конституції.