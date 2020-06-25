Бійці ООС знищили російську переносну станцію розвідки "Кредо-М1"
Про це повідомляє пресслужба бригади.
«У смузі відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила противник тривалий час використовував новітню переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8 "Кредо-М1" російського виробництва. Дана станція дозволяла ворогу не тільки автоматично виявляти і визначати координати наших технічних засобів та підрозділів, а й вести точне корегування артилерійського вогню по них. Саме за допомогою цієї станції російські найманці здійснювали прицільні обстріли наших позицій»,- йдеться в повідомленні.
Як зазначається, неодноразово спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксувала дану переносну станцію наземної розвідки на тимчасово окупованих російськими найманцями територіях та в своїх звітах засуджувала факти постачання Росією сучасної зброї на Донбас.
«Завдяки мужності особового складу та їх вмілим і злагодженим діям, воїнам вдалось виявити місце розташування корегувальників та нанести точкове вогневе ураження по позиції ворога пострілом з ПТКР та знищити її», - повідомили в пресслужбі.