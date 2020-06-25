Бійці ООС знищили російську переносну станцію розвідки "Кредо-М1"

Українські військові з 24 Окремої механізованої бригади імені короля Данила зняли знищення переносної станції наземної розвідки ворога ПСНР-8 "Кредо-М1" російського виробництва, за допомогою якої окупанти здійснювали прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

«У смузі відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила противник тривалий час використовував новітню переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8 "Кредо-М1" російського виробництва. Дана станція дозволяла ворогу не тільки автоматично виявляти і визначати координати наших технічних засобів та підрозділів, а й вести точне корегування артилерійського вогню по них. Саме за допомогою цієї станції російські найманці здійснювали прицільні обстріли наших позицій»,- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, неодноразово спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксувала дану переносну станцію наземної розвідки на тимчасово окупованих російськими найманцями територіях та в своїх звітах засуджувала факти постачання Росією сучасної зброї на Донбас.

«Завдяки мужності особового складу та їх вмілим і злагодженим діям, воїнам вдалось виявити місце розташування корегувальників та нанести точкове вогневе ураження по позиції ворога пострілом з ПТКР та знищити її», - повідомили в пресслужбі.