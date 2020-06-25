Окупанти п'ять разів зривали "тишу", під Широкиним працювали міномети

24 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине російські збройні формування відкривали вогонь з 82-х мм мінометів, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. По оборонних укріпленнях наших захисників на підступах до Старогнатівки і Мар’їнки противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

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Згодом декілька разів агресор проявив вогневу активність і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Хутору Вільний, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості та влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. За уточненими даними розвідки, 22 та 23 червня, наші воїни знищили трьох та поранили двох окупантів.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: МОУ