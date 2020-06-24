Окупанти обстріляли із мінометів підступи до Широкиного

Окупанти обстріляли із мінометів підступи до Широкиного

Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби 24 червня тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів ніхто з українських бійців не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські збройні формування відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників на підступах до Широкиного. Ворог застосував 82-х мм міномети, великокаліберні кулемети, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. Під прицілом гранатометів різних систем та стрілецької зброї опинилися й околиці Старогнатівки.

Пізніше загарбники здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Хутору Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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"Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над ситуацією, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. Втрати противника уточнюються", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Збройних силах України на коронавірус хворіють 145 осіб. За минулу добу виявлено 8 нових випадків.

Фото: Міноборони

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