Окупанти обстріляли із мінометів підступи до Широкиного

Російські окупаційні війська від початку доби 24 червня тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів ніхто з українських бійців не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські збройні формування відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників на підступах до Широкиного. Ворог застосував 82-х мм міномети, великокаліберні кулемети, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. Під прицілом гранатометів різних систем та стрілецької зброї опинилися й околиці Старогнатівки.

Пізніше загарбники здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Хутору Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над ситуацією, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. Втрати противника уточнюються", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Збройних силах України на коронавірус хворіють 145 осіб. За минулу добу виявлено 8 нових випадків.

Фото: Міноборони