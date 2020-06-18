Окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ на Донеччині — Мінреінтеграції

Окупанти РФ досі продовжують блокувати роботу контрольно-пропускних пунктів у Донецькій області.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України занепокоєне ситуацією, що склалася в Донецькій області, де окупаційна адміністрація позбавила громадян можливості потрапити на підконтрольну уряду України територію. Це порушує усі засади міжнародного гуманітарного права, оскільки люди не можуть потрапити на підконтрольну уряду України територію навіть задля отримання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, в Донецькій області не відбувалося перетину, оскільки людей в обох напрямках не пропускають підконтрольні Російській Федерації збройні формування. Зокрема, перед КПВВ «Мар’їнка» очікували на пропуск близько 10 осіб.

Також, за інформацією Держприкордонслужби, 16 червня лінію розмежування на Сході України в обох напрямках перетнуло 155 осіб. Всі перетини відбувалися виключно через КПВВ "Станиця Луганська" (Луганська область).

Так, у напрямку тимчасово окупованих районів Луганської області прослідувала 81 особа, однак двох громадян підконтрольні Росії збройні формування не пропустили через відсутність у списках, які використовує для верифікації окупаційна адміністрація. На вільну частину Луганщини прослідувало 76 осіб.